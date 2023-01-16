Новым министром энергетики и ЖКХ назначен Александр Кобытев. Фото: "Вечерний Мурманск"

Новым министром энергетики и ЖКХ Мурманской области назначен Александр Кобытев. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона 16 января сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Александр Егорович имеет большой опыт работы в министерстве - 12 лет, три из них - первым заместителем министра. Последние 6 лет он трудился в «Мурманэнергосбыте» и возглавлял Североморский филиал, - пояснил Андрей Чибис.

Напомним: в сентябре 2022 года министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков был освобожден от должности и остался только заместителем губернатора.

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