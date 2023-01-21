В общежитии при колледже в Мончегорске вместо клопов обнаружили древесных жуков

В конце января иногородние студенты смогут вернуться в общежитие. Фото: vk.com/monchegorsk.gov_murman

На днях студентов Северного колледжа физкультуры и спорта в Мончегорске временно перевели на дистанционное обучение, так как в общежитии учреждения проводилась дезинфекция. Студенты жаловались на появившихся клопов.

В администрации города сообщили, что после обследования Роспотребнодзора вредителей обнаружено не было. Жучков, которых нашли студенты, отдали на экспертизу и оказалось, что это мебельные точильщики, или попросту древесные жуки, а не клопы.

- И все же для профилактики центр дезинфекции провел в общежитии обработку. Теперь сотрудники моют помещения и комнаты учащихся. Матрасы, одеяла и прочее обработают в центре гигиены и эпидемиологии, - отметили в мэрии Мончегорска.

В конце января иногородние студенты смогут вернуться в общежитие и продолжить учиться в обычном формате.

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