В колледже Мончегорска вводится дистанционное обучение из-за клопов в общежитии

Студенты мончегорского Северного колледжа физкультуры и спорта временно переходят на дистанционное обучение. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Студенты мончегорского Северного колледжа физкультуры и спорта временно переходят на дистанционное обучение. Это связано с клопами, которые развелись в общежитии учебного заведения. На вредителей обучающиеся пожаловались в соцсетях.

- В общежитии будет проведен комплекс обеззараживающих мероприятий, направленных на уничтожение насекомых, включающих в себя полную обработку мягкого инвентаря, мебели и помещений, - отметили в колледже.

С 19 по 31 января дистанционка вводится для очного отделения. При этом студентам, проживающим в городе, предоставляется возможность посещать занятия очно. С 19 по 22 января удаленное обучение будет действовать для заочников.

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