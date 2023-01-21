В Мурманской области популяция волков увеличилась вдвое

Сейчас по всем обращениям по поводу выхода волков в людские угодья сотрудники минприроды проводят проверки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волки все чаще показываются в городах и селах Мурманской области, утаскивая собак и заставляя нервничать местных жителей. Так, недавно волков ликвидировали в Алакуртти и Зареченске, еще одного хищника видели в Ковдоре.

Как сообщает минприроды региона, численность волков в Заполярье по сравнению с 2020-м годом выросла вдвое и составила 247 особей на 2022 год. - Увеличение связано с миграцией животных, имеющих характерный рыжий окрас, во время лесных пожаров из соседних регионов в 2021 году, что свойственно для волков из Фенноскандии, - объяснили в министерстве. Сейчас по всем обращениям по поводу выхода волков в людские угодья сотрудники ведомства, в том числе с привлечением опытных охотников, проводят проверки.

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