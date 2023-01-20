В Кировске ждет суд участников ОПГ за похищение людей и вымогательство денег

Уголовное дело в отношении пятерых местных жителей направлено в Кировский городской суд. Фото: СУ СКР по МО

В Кировске будут судить пятерых участников организованной преступной группы, которые посреди бела дня устроили похищение людей и вымогали у них деньги.

Так, 23 апреля 2020 года один из предпринимателей города, занимавшийся ремонтом и строительством, подвозил своего коллегу до дома на улице Олимпийской. Там на мужчин напала группа вооруженных пистолетами злоумышленников и стали угрожать расправой. Рэкетиры похитили северян, угнав при этом автомобиль, в котором они ехали.

- Мужчин привезли в квартиру, где их удерживали около суток без еды, вымогая деньги, избивая и угрожая убийством. Злоумышленники требовали выплачивать им каждый месяц по полмиллиона рублей, а иначе северянам не дадут нормально работать в городе. Кировчане пообещали взять кредит и отдать деньги, преступников такой вариант устроил и они отпустили заложников, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Сразу после случившегося северяне обратились в полицию. Двух из ОПГ поймали в Калининграде и Сочи, остальных - в Кировске. При обыске у последних нашли пистолеты и наркотики.

Сами рэкетиры до конца свою вину в преступлениях не признали, заняв оборонительную позицию и рассказывая, что пострадавшие их оговаривают. Но несмотря на это, доказательственная база была собрана.

Уголовное дело в отношении пятерых местных жителей направлено в Кировский городской суд. Они обвиняются в совершении преступлений по целому ряду статей - ч. 2 ст. 126 (похищение людей с применением насилия и оружия), ч. 2 ст. 163 (вымогательство с применением насилия в крупном размере), ч. 4 ст. 166 (угон транспорта с применением насилия), а также по ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 228 (незаконное хранение наркотиков), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Участникам ОПГ грозит до 12 лет лишения свободы.

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