В Мурманске выпавшая из окна на улице Достоевского женщина выжила

В пресс-службе УМВД по Мурманской области сообщили «КП»-Мурманск», что северянка осталась жива. Фото: Антон ЗАБИРОВ

18 января в Мурманске из окна пятого этажа выпала женщина. ЧП произошло на улице Достоевского, на месте происшествия работала скорая помощь.

В пресс-службе УМВД по Мурманской области сообщили «КП»-Мурманск», что северянка осталась жива.

- Женщина в больнице, получила тяжелые травмы. Сейчас она не контактна, - отметили в ведомстве.

Напомним: в Оленегорске при пожаре в квартире погиб человек.

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