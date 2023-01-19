В Мурманске выпавшая из окна на улице Достоевского женщина выжила

В пресс-службе УМВД по Мурманской области сообщили «КП»-Мурманск», что северянка осталась жива.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
18 января в Мурманске из окна пятого этажа выпала женщина. ЧП произошло на улице Достоевского, на месте происшествия работала скорая помощь.
В пресс-службе УМВД по Мурманской области сообщили «КП»-Мурманск», что северянка осталась жива.
- Женщина в больнице, получила тяжелые травмы. Сейчас она не контактна, - отметили в ведомстве.
Напомним: в Оленегорске при пожаре в квартире погиб человек.
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