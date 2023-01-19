В Оленегорске при пожаре в квартире погиб человек

В ликвидации пожара участвовали 10 спасателей. Фото: vk.com/murman01

Днем 18 января в пятиэтажном доме в Оленегорске на улице Парковой, 21 загорелась квартира. Как сообщает Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области, при пожаре погиб один человек.

- Сгорела кровать и постельные принадлежности на площади 4 квадратных метра. Закопчены стены и потолок по всей площади квартиры. Двух человек спасли при помощи спасустройств, - отметили в ведомстве.

На месте происшествия работали 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

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