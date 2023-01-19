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НовостиПроисшествия19 января 2023 11:53

В Кандалакше произошло серьезное ДТП с рейсовым автобусом

Водитель легковушки выехал на встречную полосу
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Авария произошла на улице Первомайской. Фото: «Кандалакша онлайн»

Авария произошла на улице Первомайской. Фото: «Кандалакша онлайн»

В Кандалакше на улице Первомайской произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщает ГИБДД Кандалакшского района, водитель Renault выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом.

В аварии пострадали водитель и пассажир легковушки, а также кондуктор автобуса и его пассажир.

Напомним: в Мурманске водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

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