В Кандалакше произошло серьезное ДТП с рейсовым автобусом

Авария произошла на улице Первомайской. Фото: «Кандалакша онлайн»
В Кандалакше на улице Первомайской произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщает ГИБДД Кандалакшского района, водитель Renault выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом.
В аварии пострадали водитель и пассажир легковушки, а также кондуктор автобуса и его пассажир.
Напомним: в Мурманске водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
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