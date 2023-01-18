В Мурманске водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Белая машина выезжала со двора, а ребенок переходил дорогу в неположенном месте.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманске ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Произошло это в 8.38 17 января рядом с домом №38 на улице Капитана Орликовой.
Белая машина выезжала со двора, а ребенок переходил дорогу в неположенном месте. Юного пешехода госпитализировали.
- Сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят водителя неустановленного автомобиля белого цвета и свидетелей указанного происшествия связаться по телефонам: 40-79-74, 127 или обратиться в ОР ДПС ГИБДД УМВД России по адресу: ул. Карла Либкнехта, 46/1, кабинет 215 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00), - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.
Напомним: в Мурманской области ищут пропавшего после ДТП водителя.
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