В Мурманской области незаконно срубили три елки

Всего в патрулировании лесов в декабре участвовали 55 государственных лесных инспекторов, 6 сотрудников полиции. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В минприроды Мурманской области сообщили о трех незаконных вырубках елок в предновогодний период. Нарушителям грозит уголовная ответственность по статье 260 УК РФ.

- Материалы осмотра мест рубок направлены в полицию для рассмотрения и принятия решения в рамках компетенции, - отметили в министерстве.

Всего в патрулировании лесов в декабре участвовали 55 государственных лесных инспекторов, 6 сотрудников полиции.

Напомним: жителей Мурманской области просят правильно утилизировать новогоднюю елку.

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