В Кандалакше на улице Данилова вспыхнул «УАЗ»

Причины происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Утром 19 января в Кандалакше на улице Данилова, 25 загорелся «УАЗ». На место происшествия выезжали пожарные.

- В автомобиле обгорела внутренняя проводка и двигатель внутри салона на площади один квадратный метр, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пожар ликвидировали 7 огнеборцев и 3 единицы техники. Причины происшествия устанавливаются.

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