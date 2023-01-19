Губернатор Андрей Чибис обсудил сотрудничество с начальником УФСИН по Мурманской области

Глава региона поблагодарил Сергея Бондаря за сотрудничество и предложил обсудить дальнейшие шаги. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Губернатор Андрей Чибис в рамках рабочей встречи обсудил взаимодействие с начальником УФСИН России по Мурманской области Сергеем Бондарем.

Глава региона поблагодарил Сергея Бондаря за сотрудничество и предложил обсудить дальнейшие шаги.

- Основные задачи – вовлечь людей, которые отбыли и отбывают наказание, в социальную и общественно полезную жизнь. И оказать им поддержку во всех вопросах, – подчеркнул Андрей Владимирович.

Сергей Бондарь заверил губернатора, что учреждения УФСИН готовы развивать конструктивное сотрудничество по развитию производственного сектора уголовно-исполнительной системы, что позволит увеличить количество осужденных, занятых трудом. Сейчас в Мурманской области трудоустроены 186 осужденных.

Также осужденным содействуют в получении ими образования. В учреждениях УФСИН идет обучение по двум программам: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и «Оператор швейного оборудования». Можно стать поваром, сварщиком, пекарем, оператором котельной, электромонтером, столяром, плиточником, монтажником санитарного оборудования, рабочим по комплексному ремонту и обслуживанию зданий. В прошлом учебном году выпуск составил более 800 человек.

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