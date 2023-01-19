Администрация Мурманска передаст три свои котельные «Мурманэнергосбыту»

Совет депутатов Мурманска принял решение о передаче трех котельных из муниципальной собственности «Мурманэнергосбыту». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Совет депутатов Мурманска принял решение о передаче трех котельных из муниципальной собственности «Мурманэнергосбыту». Две расположены в Росляково на улицах Молодежной и Заводской, а еще одна - на улице Фестивальной.

- Основная причина - у города нет специализированного предприятия, которое могло бы обеспечивать бесперебойную и безаварийную работу котельных, осуществлять качественную эксплуатацию, обслуживание и содержание объектов теплоснабжения. А от этого в первую очередь зависит безопасность горожан, - сообщил заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев.

Напомним: в Мурманской области на котельных модернизируют систему контроля и учета расхода топлива. Для внедрения пилотного проекта выбрали небольшую типовую котельную в Мурмашах, которая дает тепло 23 жилым домам, поликлинике, школе и двум детским садам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru