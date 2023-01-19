В Оленегорске сотрудник салона сотовой связи обокрал бабушку и уволился

Женщина обратилась в полицию, рассказав, что с ее карты списали деньги. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Оленегорске сотрудник салона сотовой связи решил немного обогатиться за счет 77-летней посетительницы. Женщина обратилась в полицию, рассказав, что с ее карты списали деньги.

- Пенсионерка сообщила, что приходила за консультацией в салон, где передавала свой мобильный телефон в руки одному из сотрудников. При этом молодой человек, находившийся в тот день на смене, уже уволился, - отметили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

18-летнего экс-работника задержали. Тот рассказал полицейским, что под предлогом помочь с проверкой баланса через онлайн-банк на телефоне женщины перевел себе 3 тысячи рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ (кража). Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Ущерб пенсионерке он возместил.

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