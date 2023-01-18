Жителей Ловозерского района будут возить в медучреждения Мурманска и Оленегорска шаттлами

Пациентов из Ловозерского района будут доставлять в медучреждения Оленегорска и Мурманска медицинскими шаттлами. Фото: vk.com/lovozeroadm

Пациентов из Ловозерского района будут доставлять в медучреждения Оленегорска и Мурманска медицинскими шаттлами. Их организовали по поручению губернатора Андрея Чибиса.

- Перевозки будут бесплатными, без ограничений по возрасту. При себе нужно иметь медицинское направление, выданное Ловозерской районной больницей, - сообщили в администрации муниципалитета.

Маршрут Ловозеро – Ревда – Оленегорск – Ревда – Ловозеро будет работать в первую и третью среду месяца. Отправление из Ловозера - в 07.30 от ул. Юрьевая, 12. Из Оленегорска - в 13.00 от ул. Строительная, 20.

Автобусы по маршруту Ловозеро – Ревда – Мурманск – Ревда – Ловозеро будут курсировать еженедельно по понедельникам. Отправление из Ловозера в 06.30 от ул. Юрьевая, 12. Из Мурманска шаттл отправляется в 14.00 от ул. Академика Павлова, 6.

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