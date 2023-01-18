Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны из Княжой Губы Агафья Середина

«КП»-Мурманск» соболезнует родным и близким Агафьи Федоровны. Фото: Ирина Самарина

17 января не стало еще одного ветерана Великой Отечественной войны из Мурманской области. До своего столетия чуть-чуть недожила Агафья Федоровна Середина из села Княжая Губа. Ей было 99 лет.

- Во время войны Агафья Федоровна работала в госпитале Кандалакши. В сентябре 1945 года она вернулась в Княжую Губу. За самоотверженный труд, стойкость, мужество северянка была награждена медалью «За оборону Советского Заполярья», - сообщила депутат Совета депутатов Зеленоборского Ирина Самарина.

«КП»-Мурманск» соболезнует родным и близким Агафьи Федоровны.

Напомним: в Никеле на 97-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Моторин.

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