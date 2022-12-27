В Никеле на 97-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Моторин

Боевая доблесть и трудовые заслуги никельчанина отмечены орденом Отечественной войны, медалями. Фото: vk.com/pechengamr_ru

В Мурманской области ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Моторин, который жил в Никеле. Ему было 96 лет.

Еще 18-летним юношей, в 1943 году, он был призван в действующую армию. Прошел всю Прибалтику, воевал в Восточной Пруссии. После демобилизации судьба занесла бывшего фронтовика в Печенгский район.

- Его трудовая биография началась на комбинате «Печенганикель». Он один из тех, кому посчастливилось строить Заполярный вместе с Героем Социалистического труда Михаилом Родионовым. С 1977 года и до пенсии Николай Иванович работал в Печенгском лесхозе, - сообщили в администрации Печенгского округа.

Боевая доблесть и трудовые заслуги никельчанина отмечены орденом Отечественной войны - II степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», медалью «Ветеран труда».

«КП»-Мурманск» соболезнует родным и близким ветерана.

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