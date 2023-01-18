В Мончегорске стая волков растерзала собак

О случившемся сообщили в службу государственного охотнадзора и в полицию. Фото: vk.com/v_sadchikov

17 января в Мончегорске стая волков напала на собак на улице 3-я Нагорная. О случившемся уже сообщили в службу государственного охотнадзора и в полицию.

- По этому факту приняты меры. Будьте аккуратны и бдительны! - предупредил местных жителей глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков.

О случаях встречи волков вблизи города и дач просят сообщать в ЕДДС Мончегорска по телефонам: 112, 055, 8 815 36 76844.

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