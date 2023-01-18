Мурманская область оказалась в низах рейтинга АПЭК по эффективности управления в регионах

Мурманская область оказалась в низах топа, разместившись на 53-й строчке.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг эффективности управления в регионах России за 2022 год.
Мурманская область оказалась в низах топа, разместившись на 53-й строчке. По итоговому месту Заполярье резко опустилось на 10 пунктов по сравнению с предыдущим годом.
Конкретно в политико-управленческом блоке регион занял 78 место, в социальном блоке - 50 место, в финансово-экономическом - 31-е место.
В лидерах рейтинга - Москва, Тюменская область и Ямало-Ненецкий АО. Аутсайдерами стали Хакасия, Калмыкия, Тыва и Бурятия.
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