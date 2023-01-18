В МЧС Мурманской области рассказали, в каких городах нельзя будет купаться на Крещение Господне

В некоторых городах Мурманской области купания на праздник Крещения Господне запретили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В некоторых городах Мурманской области купания на праздник Крещения Господне запретили. Как сообщили в МЧС региона, купели не оборудуют из-за плохих гидрологических условий в Гаджиево, Североморске и Кировске.

Искупаться можно будет в водоемах в Мурманске, Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Ковдорском округе, Никеле, Спутнике, Заозерске, Снежногорске и Полярном.

Напомним: жителям Мурманской области рассказали о правилах безопасного купания в проруби на Крещение.

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