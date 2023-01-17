После купания нужно растереться махровым полотенцем и надеть теплую одежду. Фото: Олег УКЛАДОВ

В МЧС по Мурманской области рассказали о том, как правильно и безопасно искупаться в проруби на Крещение Господне.

Так, прежде всего стоит сделать разминку, чтобы разогреться. К проруби нужно идти медленно, в удобной и нескользкой обуви. В прорубь нельзя нырять вперед головой, чтобы избежать шока от холода. При первом заходе в воду нужно окунуться, но не плавать, а проводить в ледяной купели стоит не больше минуты.

После купания нужно растереться махровым полотенцем и надеть теплую одежду.

Также спасатели отмечают, что полезно системное моржевание, а погружение в прорубь раз в год - стресс для организма.

Напомним: в Мурманске купель будет оборудована на Семеновском озере, всего в регионе создано 13 мест для иорданей.

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