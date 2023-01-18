В Мурманской области открыли прием заявок на Арктический фестиваль «Териберка»

Открылся прием заявок на участие в восьмом Арктическом фестивале «Териберка». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Открылся прием заявок на участие в восьмом Арктическом фестивале «Териберка». Об этом сообщает комитет по туризму Мурманской области.

Организаторы приглашают волонтеров, артистов, представителей турбизнеса, СМИ, организаторов спортивных мероприятий, заведения общественного питания и фудтраки, производителей уникальных северных товаров и сувениров, а также других заинтересованных людей и компании.

Предварительные заявки принимаются до 21 апреля через регистрационную форму.

Точная дата проведения фестиваля станет известна в марте 2023 года.

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