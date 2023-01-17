В Мурманске сотрудник склада украл ортопедические матрасы и подушки

Свою вину мужчина признал, суд учел, что у него есть маленькие дети и явку с повинной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Мурманска вынес приговор 30-летнему мужчине, которого обвиняли в присвоении и покушении на кражу с незаконным проникновением в помещение.

Мурманчанин устроился кладовщиком в компанию и не устоял перед соблазном взять товар: со склада он украл шесть ортопедических матрасов, три подушки и диван-кровать на общую сумму 139 558 рублей.

Когда после инвентаризации вскрылось хищение, мужчину отстранили от работы, но и это его не остановило. Он тайно проник на склад, обманув знакомого, и попытался вынести еще три ортопедические матраса, однако его остановили.

Свою вину мужчина признал, суд учел, что у него есть маленькие дети и явку с повинной. Северянина приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно в доход государства.

- Также осужденный обязан возместить работодателю причиненный преступлением материальный ущерб в сумме 139 558 рублей 05 копеек, - уточнили в Ленинском суде.

Напомним: 57-летняя мурманчанка осталась без своих вещей из-за предприимчивых мужчин. При переезде из расселенного дома женщина оставила там некоторое имущество, а когда вернулась за ним, ничего уже не было.

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