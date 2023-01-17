Охотоведы ликвидировали опасных волков в Зареченске и Алакуртти

Жители поселков в Кандалакшском районе теперь могут спать спокойно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители поселков в Кандалакшском районе теперь могут спать спокойно. Как сообщили в минприроды региона, охотоведы ликвидировали трех опасных волков. Двух - в окрестностях Алакуртти и одного - в районе Зареченска.

- Хищников устранили после поступивших сигналов от местных жителей, которые сообщили о нападении на домашних животных, - отметили в министерстве.

Напомним: в районе Ковдора бродит волк. Хищника ищут охотоведы.

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