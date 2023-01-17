В Мурманске установили два электронных табло на остановках у областной больницы

В этом году планируется продолжить установку табло на остановках.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
13 января в Мурманске появились еще два электронных табло с расписанием общественного транспорта. Их установили на остановке «Областная больница» в обе стороны.
Гендиректор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков уточнил «КП»-Мурманск», что всего в городе насчитывается 57 электронных табло, но работают из них не все.
- Некоторые табло не подключены, потому что есть проблемы с запиткой. Бывает, до полугода договариваемся по определенным местам, хоть и требуется минимальное количество электроэнергии для табло, запитать их бывает неоткуда, - отметил Сергей Коробков.
В этом году планируется продолжить установку табло на остановках.
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