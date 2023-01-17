19-летнюю жительницу Мурманска пытался задушить бывший парень

Буйный юноша находится под подпиской о невыезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Мурманска обратилась 19-летняя северянка, сообщив, что ее пытался задушить экс-бойфренд.

Оказалось, что парень приехал в гости к бывшей девушке. Когда они выпили, юноша принялся выяснять отношения, завязался конфликт. Во время ссоры он схватил мурманчанку за шею и начал душить, при этом выкрикивая, что убьет ее. 23-летнего безработного молодого человека задержали.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Ему грозит до двух лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Буйный юноша находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru