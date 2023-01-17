Автомобиль пропавшего после ДТП водителя нашли на обочине дороги Кола-Серебрянские ГЭС

В Мурманской области с 15 января ищут 40-летнего Максима Воронина из Колы. Фото: МурманСпас

В Мурманской области с 15 января ищут 40-летнего Максима Воронина из Колы.

В тот день мужчина своем Peugeot Boxer попал в аварию, он успел позвонить жене и сообщить, что машина съехала в кювет, потом перестал выходить на связь.

Позже волонтеры поисково-спасательного отряда «МурманСпас» рассказали, что автомобиль нашли на 13-м километре дороги Кола-Серебрянские ГЭС. О местонахождении водителя данных нет.

Все, кто может помочь с поисками Максима Воронина, просят обратиться в полицию по телефонам 102 и (81553) 5-26-10 или в «МурманСпас» 8-911-311-70-20.

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