«Машина вылетела в кювет, и перестал выходить на связь». В Мурманской области водитель попал в ДТП и пропал

Фото: vk.com/murmanspas51

Волонтеры поисково-спасательного отряда «МурманСпас» объявили новый поиск. 40-летний Максим Воронин из Колы пропал 15 января.

- Вечером позвонил супруге и сказал, что машина вылетела в кювет, после этого перестал выходить на связь, - пояснили в «МурманСпасе».

В соцсетях сообщили, что машину Максима - голубой Peugeot Boxer обнаружили на Серебрянском шоссе, о водителе информации пока нет.

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