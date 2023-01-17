Мурманская область вошла в десятку самых устойчивых регионов России

Мурманская область вошла в топ-10 регионов России в рейтинге по социально-экономической устойчивости. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область вошла в топ-10 регионов России в рейтинге по социально-экономической устойчивости. Заполярье заняло девятую строчку.

Рейтинг составлялся на основании трех критериев - среднемесячная зарплата, отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг и регионального продукта на душу населения. Исследование проводил Фонд развития гражданского общества.

Лидерами по устойчивости стали Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО и Чукотка.

Напомним: Мурманск вошел в десятку городов с самым высоким качеством жизни. Рейтинг составлял Финансовый университет при правительстве РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru