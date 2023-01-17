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НовостиОбщество17 января 2023 10:18

Мурманская область вошла в десятку самых устойчивых регионов России

Заполярье оказалось на девятой позиции
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Мурманская область вошла в топ-10 регионов России в рейтинге по социально-экономической устойчивости.

Мурманская область вошла в топ-10 регионов России в рейтинге по социально-экономической устойчивости.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область вошла в топ-10 регионов России в рейтинге по социально-экономической устойчивости. Заполярье заняло девятую строчку.

Рейтинг составлялся на основании трех критериев - среднемесячная зарплата, отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг и регионального продукта на душу населения. Исследование проводил Фонд развития гражданского общества.

Лидерами по устойчивости стали Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО и Чукотка.

Напомним: Мурманск вошел в десятку городов с самым высоким качеством жизни. Рейтинг составлял Финансовый университет при правительстве РФ.

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