Из Мурманска в Туманный пассажиров будут возить на новом автобусе

По маршруту Мурманск-Туманный пассажиров будут возить на новом автобусе марки YUTONG 2022 года выпуска. Фото: vk.com/mintrans_51

По маршруту Мурманск-Туманный пассажиров будут возить на новом автобусе марки YUTONG 2022 года выпуска. Автобус уже запущен в работу.

- Транспорт оснащен комфортабельными сидениями с возможностью регулировки спинки и откидными подлокотниками, вместительными багажными отсеками, видеонаблюдением, телевизионным монитором, системой контроля посадки и высадки пассажиров, а также кнопками для остановки по требованию, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Напомним: мурманский автобус №30 изменит расписание движения. Новый график введут в феврале.

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