В медучреждениях Мурманской области возобновили профосмотры и диспансеризацию

Продолжат действовать ограничения на посещение пациентов в стационарах, а в поликлиниках разделят потоки пациентов с признаками ОРВИ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В медучреждениях Заполярья отменили ряд ограничительных мер, которые вводились из-за сложной эпидобстановки. В частности, после роста заболеваемости ОРВИ возобновляются профосмотры, диспансеризация и приемы «узких» специалистов.

- В поликлиниках Мурманска, Апатитов, Кировска и Мончегорска будут проводиться профосмотры и диспансеризация населения. Службы неотложной медицинской помощи в поликлиниках начнут работать в штатном режиме, - сообщили в минздраве региона.

Также возобновляется проведение профилактических мероприятий у маленьких детей. В стационаре Кольской ЦРБ снова открываются койки по профилям «гериатрия» и «неврология».

Продолжат действовать ограничения на посещение пациентов в стационарах, а в поликлиниках разделят потоки пациентов с признаками ОРВИ.

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