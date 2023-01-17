К побережью Териберки подошли косатки

Этой зимой в Териберку едут не только ради охоты на северное сияние, любования суровой северной природой и Арктической кухни.
Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА
Этой зимой в Териберку едут не только ради охоты на северное сияние, любования суровой северной природой и Арктической кухни. Под конец 2022 года к местному побережью подошли горбатые киты.
Теперь же, как сообщает паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета» (12+), в Баренцевом море можно увидеть еще и косаток. Их даже успели снять на видео.
Напомним: на сайте бесплатных объявлений появилось предложение от жителя Мурманска, который продает кости кита.
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