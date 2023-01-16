С феврале в Мурманской области начнут предоставлять специальную соцвыплату медикам

Специальная соцвыплата финансируется из средств федерального фонда обязательного медицинского страхования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отделении Соцфонда по Мурманской области сообщили, что с февраля в регионе начнут предоставлять специальную выплату медикам.

Она положена сотрудникам первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории работника и вида медучреждения.

- Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – средства будут предоставлены автоматически. Первые зачисления за январь поступят врачам в конце февраля. Деньги переведут на счет, реквизиты которого представит медорганизация, - сообщили в соцфонде.

Специальная соцвыплата финансируется из средств федерального фонда обязательного медицинского страхования.

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