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НовостиОбщество16 января 2023 14:59

С феврале в Мурманской области начнут предоставлять специальную соцвыплату медикам

Ее размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Специальная соцвыплата финансируется из средств федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Специальная соцвыплата финансируется из средств федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отделении Соцфонда по Мурманской области сообщили, что с февраля в регионе начнут предоставлять специальную выплату медикам.

Она положена сотрудникам первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории работника и вида медучреждения.

- Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – средства будут предоставлены автоматически. Первые зачисления за январь поступят врачам в конце февраля. Деньги переведут на счет, реквизиты которого представит медорганизация, - сообщили в соцфонде.

Специальная соцвыплата финансируется из средств федерального фонда обязательного медицинского страхования.

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