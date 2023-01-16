Жителей Колы предупреждают о боевой подготовке на стрельбище

Северян предупреждают о проведении мероприятий по боевой подготовке на стрельбище, которое находится в районе Колы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Северян предупреждают о проведении мероприятий по боевой подготовке на стрельбище, которое находится в районе Колы.

- Занятия проходят еженедельно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, - сообщили в администрации Мурманска.

Участок специально оборудован и предназначен для обучения стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов, занятий по метанию ручных гранат.

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