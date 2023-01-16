Андрей Малахов провел выходные в Хибинах

Наш известный земляк побывал в заснеженных горах, посмотрел на яркое северное сияние, съездил в гости к северным оленям и хаски. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Телеведущий Андрей Малахов на выходные приезжал отдохнуть в Хибины. Шоумен поделился фотографиями в своем Telegram-канале.

Так, наш известный земляк побывал в заснеженных горах, посмотрел на яркое северное сияние, съездил в гости к северным оленям и хаски.

Фото: t.me/and_malakhov

Также он снял на видео чудесный рассвет в Апатитах.

Напомним: Андрей Малахов прокомментировал необычные снимки с Луной от фотографа из Кандалакши.

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