Андрей Малахов провел выходные в Хибинах

Наш известный земляк побывал в заснеженных горах, посмотрел на яркое северное сияние, съездил в гости к северным оленям и хаски.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Телеведущий Андрей Малахов на выходные приезжал отдохнуть в Хибины. Шоумен поделился фотографиями в своем Telegram-канале.
Так, наш известный земляк побывал в заснеженных горах, посмотрел на яркое северное сияние, съездил в гости к северным оленям и хаски.
Фото: t.me/and_malakhov
Также он снял на видео чудесный рассвет в Апатитах.
Напомним: Андрей Малахов прокомментировал необычные снимки с Луной от фотографа из Кандалакши.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru