Андрей Малахов прокомментировал необычные снимки с Луной от фотографа из Кандалакши

Творчество заполярного автор прокомментировал телеведущий Андрей Малахов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Фотограф из Кандалакши Артем Ковалев устроил необычную фотосессию с большой Луной, запечатлев, как он «катает» спутник Земли как колесо. Снимки были сделаны 7 января на горе Волосяной.
Творчество заполярного автор прокомментировал телеведущий Андрей Малахов.
- Коснуться Луны, - написал шоумен в своем Telegram-канале.
Напомним: в Мурманскую область ради северного сияния приезжал известный блогер и фотограф.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru