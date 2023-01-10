Андрей Малахов прокомментировал необычные снимки с Луной от фотографа из Кандалакши

Творчество заполярного автор прокомментировал телеведущий Андрей Малахов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фотограф из Кандалакши Артем Ковалев устроил необычную фотосессию с большой Луной, запечатлев, как он «катает» спутник Земли как колесо. Снимки были сделаны 7 января на горе Волосяной.

Творчество заполярного автор прокомментировал телеведущий Андрей Малахов.

- Коснуться Луны, - написал шоумен в своем Telegram-канале.

Напомним: в Мурманскую область ради северного сияния приезжал известный блогер и фотограф.

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