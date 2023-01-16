Сосед украл у жителя Мурманска инструменты на 26 тысяч рублей

Северянин находится под подпиской о невыезде. Фото: УМВД по Мурманской области

27-летний мурманчанин остался без своих строительных инструментов из-за соседа. Стоимость похищенного имущества составила 26 тысяч рублей.

Молодой человек рассказал полицейским, что живет в одной из квартир дома, где на цокольном этаже у жильцов находятся кладовые помещения. Он обнаружил, что дверь в его кладовку выбита, а хранившиеся в ней инструменты исчезли.

- Выяснилось, что имущество похитил 21-летний безработный житель того же дома. Тот пояснил, что хотел использовать инструменты в собственных нуждах, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Северянин находится под подпиской о невыезде.

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