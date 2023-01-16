В 2023 году в Мурманской области появится еще шесть молодежных пространств «Сопки»

Места стали популярны среди молодежи. Фото: t.me/andrey_chibis

В Мурманской области продолжат создавать новые молодежные пространства «Сопки». Как сообщил губернатор Андрей Чибис, в 2023 году будет создано еще шесть подобных площадок. Они появятся в Заозерске, Никеле, Заполярном, Гаджиево, Полярном и Мурманске.

- Мы видим, что эти места стали популярны среди наших ребят. Так, в уже открытых 17 пространствах суммарно насчитывается свыше 90 тысяч посещений, - отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Для каждых «СОПОК» делают отдельную программу. Она включает в себя встречи с лидерами общественного мнения, известными людьми, интересные образовательные мероприятия, мастер-классы.

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