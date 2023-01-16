На юг Мурманской области обрушится мощный снегопад

Юг Мурманской области накроет мощный снегопад.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Циклон принес в Мурманскую область осадки в виде сильного снега. Самый мощный снегопад ощутят на себе жители юга Кольского полуострова.
Как сообщили синоптики, заряды будут бушевать до утра 16 января и с вечера понедельника. Также ожидается усиление ветра до 17 м/с. А вот жители Мурманска почти не ощутят разгул непогоды.
Напомним: в Хибинах установлена четвертая (высокая) степень лавинной опасности по Европейской шкале.
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