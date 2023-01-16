В Хибинах принудительно спустят лавину

В Хибинах объявлена четвертая степень лавиной опасности. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

16 января в Хибинах запланирован принудительный спуск лавины, который начнется в 12.00.

- Планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге «Дорога №7» (объездная дорога № 7), - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Пока будет идти подрыв, ограничат движение всех видов транспорта по южной стрелочной горловине железнодорожной станции «Юкспориок», по основной автодороге Кировск - 23 км и по объездной автодороге Кировск на том же километре.

Напомним: в Хибинах установлена четвертая (высокая) степень лавинной опасности по Европейской шкале.

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