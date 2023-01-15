В МЧС предупреждают о высокой степени лавинной опасности в Хибинах

Категорически запрещено находиться в опасных зонах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Хибинах установлена четвертая (высокая) степень лавинной опасности по Европейской шкале. Об этом сообщают в МЧС региона со ссылкой на службу лавинной безопасности МКУ «Управление ГО и ЧС» администрации Кировска.

Северян и туристов предупреждают, что обрушение лавин возможно при незначительной дополнительной нагрузке. Категорически запрещено находиться в опасных зонах, которые обозначены аншлагами «Стой! Лавинная опасность!»

Также 15 января 2023 года в 18.00 объявлена лавинная опасность в лавинных очагах № 39, 40, 41, 42 (г. Кукисвумчорр). Там возможен самопроизвольный сход лавин.

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