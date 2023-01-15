В Ковдоре избили мужчину, спасшего людей из горящего автомобиля

Ковдорчанин получил травмы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В ночь с 18 на 19 декабря в Ковдоре избили местного жителя Валентина Зимогляда, который спасал людей из горящей машины после страшного ДТП под Пушным.
Как сообщили в полиции, конфликт произошел между мужчиной и семейной парой. Драка разгорелась на улице Ленина.
- Ковдорчанин получил травмы. Сотрудники полиции установили и опросили всех участников инцидента. Для установления степени вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
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