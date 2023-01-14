В Мурманской области пройдут учения МЧС с участием международных экспертов

Масштабные учения МЧС состоятся в апреле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области состоятся учения МЧС, на которые приглашены эксперты из других стран. Об этом сообщил глава ведомства - генерал-майор внутренней службы Руслан Назаров.

- Они пройдут 5-6 апреля с привлечением международных специалистов в качестве наблюдателей, - уточнил Руслан Назаров.

Напомним: МЧС России приняло для несения службы семь вертолетов Ми-8, которые будут направлены в Арктические регионы для выполнения задач в сложных условиях. В июне-июле 2023 года МЧС по Мурманской области получит два таких вертолета Ми-8.

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