Не вандалы, а... Стало известно, почему снежная фигура Снегурочки в Мончегорске стала Венерой Милосской

Снежную Снегурочку в Мончегорске повредил упавший из-за ветра баннер. Фото: администрация Мончегорска

Перед Новым годом в Мончегорске у входа в городской парк создали снежные фигуры Снегурочки и Деда Мороза. Под Старый Новый год Снегурочка стала Венерой Милосской - у нее пропали руки.

Мончегорцы обвинили в случившемся вандалов, но оказалось, что причина иная.

- Снегурочка пострадала из-за сильного порыва ветра, который повалил временный информационный баннер, стоявший рядом. Баннер упал на снежную фигуру и повредил ее внешний облик, - сообщили в администрации Мончегорска после изучения камер видеонаблюдения.

Напомним: изначально снежная Снегурочка не понравилась северянам, ее даже сравнили с актером «Уральский пельменей» Сергеем Рожковым. Поэтому фигуру переделали.

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