«Снегурочку лепили с Рожкова?». Жители Мончегорска получили свою воронежскую «Аленку» под Новый год

Некоторые северяне отметили сходство Снегурочки с Сергеем Рожковым. Фото: администрация Мончегорска/ Иван МАКЕЕВ

Новогоднее настроение у жителей Мончегорска из беззаботного, кажется, превращается в ироничное. Дело в том, что в городе есть своя фишка - снежные скульптуры к празднику.

Местные умельцы из компании «Печенгастрой» каждый год создают символ года. В этом году кролик вышел просто замечательный. «Глаза как живые!» - хвалят северяне работу. А вот снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки у парка имени Сергея Ефимовича Бровцева от администрации комплименты пока не собирают...

Символ наступающего года в Мончегорске от «Печенгастрой» удался! Фото: vk.com/v_sadchikov

«Судя по фото, это Снегурок... Не дай Боже с такими фото на память», «С каждым годом страшнее и страшнее. Для кого делали? Лепка не удалась! Это факт!», «Сколько лет нашей Снегурке?», «В моем понимании, Снегурочка - это девочка (девушка), изящная, стройная, а у нас бой-баба, Снегуриха какая-то», «Суровая северная Снегурочка. Макияж наведет и будет девица хоть куда», - пишут мончегорцы в паблике администрации города «ВКонтакте» под постом с призывом фотографироваться со скульптурами.

Снежные фигуры Снегурочки и Деда Мороза установлены у входа в городской парк. Фото: администрация Мончегорска

Если к Деду Морозу еще не так много придирок, то вот Снегурочке досталось по полной. Кто-то даже увидел сходство ее с участником «Уральских пельменей» Сергеем Рожковым. А кто-то вспомнил воронежскую «Аленку».

Местные власти, впрочем, не видят в фигуре ничего ужасного.

- Это мнение людей, оно бывает разным, - лаконично прокомментировал ситуацию глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков.

К слову, некоторые мончегорцы защищают фигуры. Мол, вон в Мурманске, областном центре, и вовсе нет снежных композиций, а у нас есть!

Напомним: в городе металлургов с достопримечательностями не всегда все бывает гладко. Так, в октябре вандалы испортили боевую машину пехоты - центральный элемент мемориального комплекса в память об участниках боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов на берегу озера Комсомольское. Примерно в то же время обновленная аллея Ермакова в Мончегорске привела северян в ужас и стала мемом.

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