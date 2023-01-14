В Апатитах тушили горящий гараж

Огонь не повредил машину, стоявшую в гараже. Фото: vk.com/murman01

В ночь с 13 на 14 января в автогородке №95 на улице Строителей в Апатитах загорелся один из гаражей. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 1.22. Спустя 23 минуты спасатели ликвидировали открытое горение, а спустя почти час - ликвидировали пожар.

- Огнем повреждены пол, стена и крыша гаража на площади 17 квадратных метров. Из гаража эвакуирован легковой автомобиль с прицепом, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте ЧП работали восемь человек.

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