В Мурманске сотрудник шиномонтажа украл и продал покрышки клиентки

Покрышки стоили 50 тысяч рублей, но мужчина продал их за 4. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30-летний сотрудник шиномонтажа рискует лишиться свободы на срок до пяти лет из-за того, что не устоял перед соблазном и взял чужие вещи.

В мастерскую обратилась 39-летняя северянка, которой надо было заменить шины на автомобиле. Она оставила и машину, и покрышки, однако на следующий день ей позвонили не потому, что работа была сделана, а потому, что шины пропали.

- Выяснилось, что один из сотрудников в день обнаружения пропажи не вышел на работу. Сотрудники уголовного розыска установили причастность данного рабочего к хищению шин. 30-летний ранее несудимый подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Оказалось, что в тот день мурманчанин выпил, взял автопокрыши и продал их компании по скупке шин. Товар, который изначально стоил 50 тысяч рублей, он сбыл за 4 тысячи, а деньги успел потратить.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу.

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