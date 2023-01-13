В Кировске из-за принудительного спуска лавин ограничили движение транспорта

Нахождение людей в опасной зоне запрещено. Фото: Антон ЗАБИРОВ

13 января в Кировске запланирован принудительный спуск лавин. Как сообщает Кировский филиал АО «Апатит», работы по активному воздействию на снежный покров будут проводится с 14.00 и до окончания в лавинном очаге «Дорога №7» (объездная дорога № 7).

Будет введено ограничение движения поездов по южной стрелочной горловине железнодорожной стации Юкспориок, а также автомобилей по основной автодороге Кировск - 23 километр и по объездной автодороге Кировск-23 километр.

Нахождение людей в опасной зоне запрещено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru