Мужчина украл из гипермаркета Мурманска молоко и нательное белье

47-летнего жителя Кировска доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В гипермаркете Мурманска, что находится в Октябрьском округе, поймали мужчину, который пытался вынести товар без оплаты. На место происшествия выезжали росгвардейцы.
- Оказалось, что посетитель магазина взял с полки молочную продукцию, после чего направился в отдел с промтоварами и положил в свой пакет нательное белье. Мужчина попытался скрыться, минуя кассовую зону, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.
47-летнего жителя Кировска доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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