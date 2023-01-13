Мужчина украл из гипермаркета Мурманска молоко и нательное белье

47-летнего жителя Кировска доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В гипермаркете Мурманска, что находится в Октябрьском округе, поймали мужчину, который пытался вынести товар без оплаты. На место происшествия выезжали росгвардейцы.

- Оказалось, что посетитель магазина взял с полки молочную продукцию, после чего направился в отдел с промтоварами и положил в свой пакет нательное белье. Мужчина попытался скрыться, минуя кассовую зону, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

47-летнего жителя Кировска доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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