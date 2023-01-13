Самолет Санкт-Петербург-Мурманск выкатился за пределы полосы в Пулково

Отмечается, что пассажиры полетят в Мурманск на другом самолете после 12.00 13 января. Фото: t.me/ostorozhno_novosti

Вылет самолета, который должен был отчалить в Мурманск из Санкт-Петербурга, отменили. Из-за сильного скольжения самолет не вошел в поворот при выходе на взлетную полосу и выкатился за ее пределы. Пассажиров эвакуировали обратно в аэропорт Пулково.

Инцидент прокомментировали в авиакомпании, которая осуществляла рейс.

- Из-за сложных метеорологических условий произошло скольжение воздушного судна по рулежной дорожке. Из-за невозможности продолжения движения самолета по рулежной дорожке, командир принял решение прекратить выполнение рейса, высадить пассажиров и вызвать тягач, - отметили в компании.

Инцидент прокомментировали в авиакомпании, которая осуществляла рейс. Фото: t.me/ostorozhno_novosti

Отмечается, что пассажиры полетят в Мурманск на другом самолете после 12.00 13 января.

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